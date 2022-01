Uomini e Donne: l’opinione di Chia sulla puntata del 17/01/22 (Di lunedì 17 gennaio 2022) Come poteva iniziare, la prima registrazione di Uomini e Donne dell’anno nuovo, se non con la combriccola (cit.) schierata quasi al completo? Prima Gemma Galgani, poi Ida Platano, poi Armando Incarnato. Se “chi ben comincia è a metà dell’opera“, noi stiamo già inguaiati praticamente. Una puntata, quella odierna, più superflua del solito, a ben vedere. Ma che ci ha mostrato Chiaramente quanto in basso si può cadere in nome della lucetta rossa. Leonardo Bozzetti D’Arcangelo, dopo essere stato messo alla porta da Tina Cipollari nell’ultima registrazione, è rientrato dalla finestra. E dopo averne dette di peste e corna su Gemmona (perché – che la telefonata sia nata per vendetta per la mal riuscita truffa o meno – che le parole dette da quella signora “opera d’arte che somiglia alla Bellucci” alla Galgani siano ... Leggi su isaechia (Di lunedì 17 gennaio 2022) Come poteva iniziare, la prima registrazione didell’anno nuovo, se non con la combriccola (cit.) schierata quasi al completo? Prima Gemma Galgani, poi Ida Platano, poi Armando Incarnato. Se “chi ben comincia è a metà dell’opera“, noi stiamo già inguaiati praticamente. Una, quella odierna, più superflua del solito, a ben vedere. Ma che ci ha mostratoramente quanto in basso si può cadere in nome della lucetta rossa. Leonardo Bozzetti D’Arcangelo, dopo essere stato messo alla porta da Tina Cipollari nell’ultima registrazione, è rientrato dalla finestra. E dopo averne dette di peste e corna su Gemmona (perché – che la telefonata sia nata per vendetta per la mal riuscita truffa o meno – che le parole dette da quella signora “opera d’arte che somiglia alla Bellucci” alla Galgani siano ...

