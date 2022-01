Thiago Motta: «Ibrahimovic grandissimo campione, ma il Milan è completo» (Di lunedì 17 gennaio 2022) . Le dichiarazioni del tecnico dello Spezia Thiago Motta ha parlato a DAZN prima di Milan-Spezia. Le sue parole: «Abbiamo fatto una buona partita con il Genoa, ogni partita però ha la sua storia e vedremo cosa sapremo fare stasera. Ibrahimovic è un grandissimo campione, il Milan è una squadra completa e non c’è solo Ibra. Ci sono tanti campione e dobbiamo fare una buona partita a livello difensivo e provare a colpire in avanti». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 17 gennaio 2022) . Le dichiarazioni del tecnico dello Speziaha parlato a DAZN prima di-Spezia. Le sue parole: «Abbiamo fatto una buona partita con il Genoa, ogni partita però ha la sua storia e vedremo cosa sapremo fare stasera.è un, ilè una squadra completa e non c’è solo Ibra. Ci sono tantie dobbiamo fare una buona partita a livello difensivo e provare a colpire in avanti». L'articolo proviene da Calcio News 24.

