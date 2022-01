Super Green pass e Green pass base, in arrivo un nuovo Dpcm: ecco dove non serve (Di lunedì 17 gennaio 2022) Roma – Super Green pass e Green pass ‘base’, c’è intesa sul Dpcm legato all’ultimo decreto che ha introdotto, il 5 gennaio scorso, l’obbligo vaccinale per gli over 50. Il Dpcm in questione deve dettagliare le realtà in cui non sarà richiesto il certificato verde ‘rafforzato’ – quello che possono esibire i vaccinati o guariti da Covid – o il semplice Green pass per poter accedervi. Ad allungare i tempi per la firma del Dpcm il confronto che ha visto coinvolti i ministeri competenti, ossia Salute, Giustizia, Pubblica amministrazione e Sviluppo economico sugli ‘esenti’ del ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 17 gennaio 2022) Roma –’, c’è intesa sullegato all’ultimo decreto che ha introdotto, il 5 gennaio scorso, l’obbligo vaccinale per gli over 50. Ilin questione deve dettagliare le realtà in cui non sarà richiesto il certificato verde ‘rafforzato’ – quello che possono esibire i vaccinati o guariti da Covid – o il sempliceper poter accedervi. Ad allungare i tempi per la firma delil confronto che ha visto coinvolti i ministeri competenti, ossia Salute, Giustizia, Pubblica amministrazione e Sviluppo economico sugli ‘esenti’ del ...

Green pass, nuovo Dpcm: intesa su attività esentate, dove non serve La firma del Dpcm dovrebbe avvenire tra domani - quando il testo verrà chiuso - e mercoledì Super green pass e green pass 'base', c'è intesa sul Dpcm legato all'ultimo decreto che ha introdotto, il 5 gennaio scorso, l'obbligo vaccinale per gli over 50. Il Dpcm in questione deve dettagliare ...

Green pass, trovata l'intesa sul Dpcm: quali sono le attività esentate Prende finalmente corpo il Dpcm legato all’ultimo decreto che ha introdotto, il 5 gennaio scorso, l’obbligo vaccinale per gli over ...

