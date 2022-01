Scuola, presidi: "Necessario semplificare il protocollo" (Di lunedì 17 gennaio 2022) "Per quanto riguarda la ripresa delle lezioni il ministro Bianchi ha giustamente parlato di catastrofe evitata perche' il numero di classi in dad non e' elevato. Dato rilevante di cui siamo contenti ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 17 gennaio 2022) "Per quanto riguarda la ripresa delle lezioni il ministro Bianchi ha giustamente parlato di catastrofe evitata perche' il numero di classi in dad non e' elevato. Dato rilevante di cui siamo contenti ...

Advertising

fanpage : La #scuola è nel caos, migliaia di studenti positivi - Palazzo_Chigi : #ConferenzaDraghi: La #scuola è fondamentale per la nostra democrazia. Va tutelata e protetta, non abbandonata. Ogg… - CristinaCostar8 : Da una settimana facciamo solo conti nelle scuola: positivi, isolamenti, quanti in Dad, sorveglianze, T0 e T5. Un b… - MarcG_69 : Rientro a #scuola, i presidi denunciano: “Referenti #covid lavorano no-stop anche il sabato e la domenica. Situazio… - infoitinterno : Scuola: presidi, chiediamo pubblicazione dati su contagi e quarantene -