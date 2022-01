Scienze motorie e sportive in Dad: solo parte teorica, i docenti non possono richiedere esercizi agli alunni. FAQ (Di lunedì 17 gennaio 2022) In zona gialla o arancione, occorre sospendere l’attività motoria all’interno delle palestre? Nei casi in cui dovesse essere attivata la DAD, è possibile richiedere agli studenti lo svolgimento di attività motorie? In zona gialla o arancione, è consentito l’uso delle palestre scolastiche da parte di soggetti esterni? FAQ dell'Usr per il Veneto aggiornata il 17 gennaio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 17 gennaio 2022) In zona gialla o arancione, occorre sospendere l’attività motoria all’interno delle palestre? Nei casi in cui dovesse essere attivata la DAD, è possibilestudenti lo svolgimento di attività? In zona gialla o arancione, è consentito l’uso delle palestre scolastiche dadi soggetti esterni? FAQ dell'Usr per il Veneto aggiornata il 17 gennaio. L'articolo .

Advertising

Luca9807 : La Belanchioni si laureerà in scienze motorie e poi inizierà a denunciare tutti quelli che hanno i diplomi del CONI… - andreasimoneas : ma quanto è ridicolo il mio prof di scienze motorie che sta interrogando a sorpresa la prima ora ? pix ti ricordo c… - egidio_gialdini : Piero MARRESE, PD: 'Liceo Sportivo a Scanzano Jonico è realtà. Finalmente si porta a compimento il progetto del 'tr… - qchiarw : domani ho l’interrogazione di scienze motorie SCIENZE MOTORIE - justpitalo : Raga sapete per caso il nome di quello che hanno chiamato “fitness”? E per un compito di scienze motorie ??????????????? #avantiunaltro -