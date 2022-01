Safari 15 e il bug che permette di accedere a dati e attività di navigazione

(Di lunedì 17 gennaio 2022)15 presenta, attualmente, un bug che può far trapelare ledirecenti e ididell’utente. A evidenziare il tutto, indicando come agisce il bug e le conseguenze, sono stati i risultati del servizio di fingerprinting e di rilevamento frodi FingerprintJS (segnalando il problema già lo scorso 28 novembre). Il bug15, in sostanza, agisce facendo trapelare le informazioni relative all’die alcune delle informazioni personali collegate agli account Google, in particolare l’ID utente Google. Tramite questo dato Google riesce adalle informazioni pubblicamente disponibili (ad esempio la foto profilo) e il bug agisce esponendo l’ID utente ad altri siti web. LEGGI ...

giornalettismo : Il #bug di #Safari 15 espone la cronologia e i dati degli utenti e nemmeno la modalità privata mette a riparo da qu… - coder_487 : RT @guruhitech1: Un bug di Safari può mettere a rischio i tuoi dati personali #Safari #bug #sicurezza #privacy #macOS #iOS #iPhone #iPad #… - guruhitech1 : Un bug di Safari può mettere a rischio i tuoi dati personali #Safari #bug #sicurezza #privacy #macOS #iOS #iPhone… - ispazio : Un bug di Safari mette a rischio la privacy degli utenti - SkorpionBot : Un bug di Safari mette a rischio la privacy degli utenti

...La vulnerabilità è stata segnalata da FingerprintJS a WebKitTracker il 28 novembre 2021, ma non è stata ancora risolta . Per il momento, gli utenti Mac possono usare un browser diverso da...L'ID utente è ciò che permette a Google di accedere alle informazioni pubblicamente disponibili e che ildipuò in questo modo esporre ad altri siti web. La società ha realizzato anche un ...Come avviene per l'attuale generazione, Apple diversificherà anche la prossima gamma fra modelli Pro e non attraverso due tecnologie diverse per i display ...Un bug di Safari 15 rischia di far trapelare la cronologia di navigazione e i dati personali degli utenti, se collegati ad un account Google.