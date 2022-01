Roma, la serata tra amici finisce in dramma: centrano un albero, poi si ribaltano con l’auto. Grave un giovane (Di lunedì 17 gennaio 2022) dramma del sabato ‘sera’ a Roma. Un Grave incidente si è verificato nel weekend tra sabato e domenica intorno alle 2.00. Un’auto, per cause ancora da accertare, si è schiantata contro un albero per poi finire ribaltata sulla carreggiata dopo aver abbattuto anche un palo della luce. All’interno del veicolo quattro ragazzi che presumibilmente avevano trascorso la serata insieme: uno di loro è stato portato in ospedale in gravi condizioni. Leggi anche: Terribile incidente a Roma, scontro tra auto e moto: morto 49enne Roma, prima si schiantano contro l’albero, poi si ribaltano: giovane in codice rosso L’incidente si è verificato lungo via Prenestina all’intersezione con via Palmiro Togliatti, nella zona di Centocelle. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 17 gennaio 2022)del sabato ‘sera’ a. Unincidente si è verificato nel weekend tra sabato e domenica intorno alle 2.00. Un’auto, per cause ancora da accertare, si è schiantata contro unper poi finire ribaltata sulla carreggiata dopo aver abbattuto anche un palo della luce. All’interno del veicolo quattro ragazzi che presumibilmente avevano trascorso lainsieme: uno di loro è stato portato in ospedale in gravi condizioni. Leggi anche: Terribile incidente a, scontro tra auto e moto: morto 49enne, prima si schiantano contro l’, poi siin codice rosso L’incidente si è verificato lungo via Prenestina all’intersezione con via Palmiro Togliatti, nella zona di Centocelle. ...

