Roma, Diawara può essere la chiave per Kamara (Di lunedì 17 gennaio 2022) Roma, 17 gennaio 2022 - Mentre i nuovi arrivati hanno già contribuito a risollevare la squadra, la Roma lavora soprattutto sul mercato in uscita. Gli esuberi sono stati tutti sistemati e l'unico ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 17 gennaio 2022), 17 gennaio 2022 - Mentre i nuovi arrivati hanno già contribuito a risollevare la squadra, lalavora soprattutto sul mercato in uscita. Gli esuberi sono stati tutti sistemati e l'unico ...

Advertising

marcoconterio : ?????? Il #ValenciaCF sta per cedere Daniel Wass all'#Atleti e ha un primo obiettivo per il centrocampo: ?? si tratta d… - marcoconterio : ?? ???? Giornata piena per Tiago Pinto #Roma ???? Domani visite di Sergio Oliveira, intesa col #FCPorto (1+13.5) ???? Il… - MercatoAsRoma1 : Al momento tra #AsRoma e #Kamara non c è nulla, dovesse partire #Diawara(forte interesse del #Valencia) allora si p… - Sig_Ceretti : @achspol89 @pormeccartnei7 @valenciacf @stra_roma @ismaele_77 Però ha ragione, come tifoso valenciano di vecchia da… - javpasc : RT @LeBombeDiVlad: ? #Valencia, #Diawara pronto a lasciare la #Roma ?? La situazione #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato https://t.co… -