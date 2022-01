Quirinale, Salvini: “Non ho piani B, C o D, non metto veti a differenza di Letta. Deadline per candidatura di Berlusconi? Prima del voto” (Di lunedì 17 gennaio 2022) La Deadline per verificare i voti a favore della candidatura di Berlusconi? “Prima che si cominci a votare la settimana prossima”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini rispondendo a una domanda dei giornalisti sull’elezione del prossimo presidente della Repubblica, riferendosi quindi a lunedì 24 gennaio quando è prevista la Prima votazione del Parlamento in seduta comune. Il leader della Lega dice di non avere “piani B, C e D” nel caso in cui Silvio Berlusconi dovesse rifiutare l’invito del centrodestra. “Non commento i sé – specifica – Stiamo lavorando per una scelta veloce e di alto livello, a differenza di Letta non mettendo veti nei confronti di nessuno”. L'articolo proviene da Il Fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 gennaio 2022) Laper verificare i voti a favore delladi? “che si cominci a votare la settimana prossima”. Così il leader della Lega, Matteorispondendo a una domanda dei giornalisti sull’elezione del prossimo presidente della Repubblica, riferendosi quindi a lunedì 24 gennaio quando è prevista lavotazione del Parlamento in seduta comune. Il leader della Lega dice di non avere “B, C e D” nel caso in cui Silviodovesse rifiutare l’invito del centrodestra. “Non commento i sé – specifica – Stiamo lavorando per una scelta veloce e di alto livello, adinon mettendonei confronti di nessuno”. L'articolo proviene da Il Fatto ...

Advertising

fattoquotidiano : IN EDICOLA OGGI Denis (bancarotta) suggerisce a Marcello (mafia) i trucchi per portare Silvio (frode fiscale) al Qu… - LegaSalvini : QUIRINALE, #SALVINI: «STAVOLTA I NUMERI OFFRONO L’ONORE E L’ONERE DI AVANZARE UN CANDIDATO AL CENTRODESTRA» - LegaSalvini : NON ACCETTIAMO VETI DA NESSUNO, SALVINI A VALANGA SUL QUIRINALE - Adnkronos : Salvini sull’ipotesi #Berlusconi al #Quirinale: 'Aspettiamo che faccia suoi incontri e conti'. - La7tv : #intanto 'A differenza degli altri non mettiamo veti su nessuno. La Lega in quanto forza responsabile farà una prop… -