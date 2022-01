Paypal: in via di sviluppo una criptovaluta per il colosso (Di lunedì 17 gennaio 2022) Continuano le novità in casa Paypal, la società californiana di Palo Alto che, dalla sua fondazione nel 1999 ad oggi, ha rivoluzionato il mondo dei pagamenti digitali e che ora è pronta a esplorare anche il settore delle criptovalute. Dopo l’introduzione, nel marzo scorso, della possibilità di acquistare e vendere per mezzo di criptovalute come Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum e Litecoin, e dopo la messa a disposizione agli utenti di un’opzione di rateizzazione degli acquisti in 3 mensilità, senza interessi,oggi il colosso si dice pronto al lancio di una criptovaluta proprietaria. Le prime indiscrezioni in merito, filtrate e diffuse dal developer iOS Steve Moser circa questa possibilità, non sono infatti state smentite dal vicepresidente senior di criptovalute e valute digitali di Paypal Jose Fernandez da Ponte, che ha ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 17 gennaio 2022) Continuano le novità in casa, la società californiana di Palo Alto che, dalla sua fondazione nel 1999 ad oggi, ha rivoluzionato il mondo dei pagamenti digitali e che ora è pronta a esplorare anche il settore delle criptovalute. Dopo l’introduzione, nel marzo scorso, della possibilità di acquistare e vendere per mezzo di criptovalute come Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum e Litecoin, e dopo la messa a disposizione agli utenti di un’opzione di rateizzazione degli acquisti in 3 mensilità, senza interessi,oggi ilsi dice pronto al lancio di unaproprietaria. Le prime indiscrezioni in merito, filtrate e diffuse dal developer iOS Steve Moser circa questa possibilità, non sono infatti state smentite dal vicepresidente senior di criptovalute e valute digitali diJose Fernandez da Ponte, che ha ...

