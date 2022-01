Omicron 2 e le altre varianti, cosa dicono gli esperti (Di lunedì 17 gennaio 2022) "Omicron 2 la vendetta", ironizza qualcuno sui social. Ma non è uno scherzo: esiste una variante della variante Omicron responsabile del Covid - 19 , ed è stata ribattezzata, appunto, Omicron 2 . Per ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 17 gennaio 2022) "2 la vendetta", ironizza qualcuno sui social. Ma non è uno scherzo: esiste una variante della varianteresponsabile del Covid - 19 , ed è stata ribattezzata, appunto,2 . Per ...

Advertising

raffromano11 : RT @SilvestriMd: Precisazione: per i non-vaccinati il rischio di Omicron rimane alto, perché di una brutta bronchite si può morire, sopratt… - Pasqual83131114 : RT @SilvestriMd: Precisazione: per i non-vaccinati il rischio di Omicron rimane alto, perché di una brutta bronchite si può morire, sopratt… - capuleti_giulia : @CTAMELLINI @fanpage La figlia di mia sorella e 2di mio fratello hanno preso Omicron. La prima non è vaccinata le a… - salvataglia : RT @SilvestriMd: Precisazione: per i non-vaccinati il rischio di Omicron rimane alto, perché di una brutta bronchite si può morire, sopratt… - PoliticaNewsNow : Bassetti a Rrtl 102.5: “Con un vaccino specifico su Omicron, servirà una dose all’anno per tutti” -