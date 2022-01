La terribile pandemia di “settimana prossima”, contro cui non c’è vaccino (Di lunedì 17 gennaio 2022) C’è una pestilenza che si aggira nel nostro parlato. La più contagiosa di tutte. È “settimana prossima”. A cui fa compagnia la non meno temibile gemella “settimana scorsa”. Contagiosa come tutte le cattive abitudini, è una pandemia che infesta i luoghi pubblici e quelli privati, si riversa dalle televisioni, ha conquistato da tempo (orrore!) anche la carta stampata. «Ci risentiamo settimana prossima». «Sono andato settimana scorsa». Seeee!, verrebbe da dire, con un altro vezzo espressivo più recente (e tutto sommato meno irritante). Allora vediamo. L’articolo determinativo di norma non si usa davanti ai nomi propri – a meno che il nome proprio non sia un titolo (“la Turandot”, ma va bene anche dire semplicemente Turandot) o non designi un oggetto (per esempio ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 17 gennaio 2022) C’è una pestilenza che si aggira nel nostro parlato. La più contagiosa di tutte. È “”. A cui fa compagnia la non meno temibile gemella “scorsa”. Contagiosa come tutte le cattive abitudini, è unache infesta i luoghi pubblici e quelli privati, si riversa dalle televisioni, ha conquistato da tempo (orrore!) anche la carta stampata. «Ci risentiamo». «Sono andatoscorsa». Seeee!, verrebbe da dire, con un altro vezzo espressivo più recente (e tutto sommato meno irritante). Allora vediamo. L’articolo determinativo di norma non si usa davanti ai nomi propri – a meno che il nome proprio non sia un titolo (“la Turandot”, ma va bene anche dire semplicemente Turandot) o non designi un oggetto (per esempio ...

