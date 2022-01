Investe una donna e scappa. Poi va in caserma dai Carabinieri. Denunciato (Di lunedì 17 gennaio 2022) Con la sua auto Investe una ragazza di 21 anni e si allontana senza prestare soccorso. E’ successo ieri sera a Giugliano in Campania, provincia di Napoli. Alla guida dell’auto un 22enne del posto che, dopo aver investito la giovane mentre attraversava il corso Campano, dopo circa 3 ore si è presentato negli uffici della Compagnia di Giugliano, dove i Carabinieri lo hanno Denunciato a piede libero per lesioni personali, fuga a seguito di sinistro stradale con feriti e omissione di soccorso. Il 22enne è stato sottoposto agli esami alcolemici e tossicologici, mentre la ragazza investita è ricoverata nel reparto Trauma center dell’ospedale Cardarelli di Napoli, in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 17 gennaio 2022) Con la sua autouna ragazza di 21 anni e si allontana senza prestare soccorso. E’ successo ieri sera a Giugliano in Campania, provincia di Napoli. Alla guida dell’auto un 22enne del posto che, dopo aver investito la giovane mentre attraversava il corso Campano, dopo circa 3 ore si è presentato negli uffici della Compagnia di Giugliano, dove ilo hannoa piede libero per lesioni personali, fuga a seguito di sinistro stradale con feriti e omissione di soccorso. Il 22enne è stato sottoposto agli esami alcolemici e tossicologici, mentre la ragazza investita è ricoverata nel reparto Trauma center dell’ospedale Cardarelli di Napoli, in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

