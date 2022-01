Il Paradiso delle Signore, trama 17 gennaio: i sospetti di Veronica (Di lunedì 17 gennaio 2022) La nuova settimana di programmazione de Il Paradiso delle Signore si aprirà all'insegna dei dubbi e dei sospetti di Veronica nei confronti di Ezio. La donna, infatti, si convincerà che il compagno le stia nascondendo qualcosa di molto importante, ma preferirà non confidare a nessuno il suo stato d'animo. Dal canto suo, Colombo, pur combattuto sul da farsi e propenso a dire a Veronica che Gloria, la capocommessa del grande magazzino milanese, è la sua ex moglie e la madre di Stefania, continuerà, di fatto, a mentirle. Nel frattempo, la trama della soap opera di Rai 1 di oggi, lunedì 17 gennaio, svela che Dante deciderà di fermarsi per qualche giorno a Milano e avanzerà una proposta a Vittorio che riguarderà gli affari con gli americani. Dal canto ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 17 gennaio 2022) La nuova settimana di programmazione de Ilsi aprirà all'insegna dei dubbi e deidinei confronti di Ezio. La donna, infatti, si convincerà che il compagno le stia nascondendo qualcosa di molto importante, ma preferirà non confidare a nessuno il suo stato d'animo. Dal canto suo, Colombo, pur combattuto sul da farsi e propenso a dire ache Gloria, la capocommessa del grande magazzino milanese, è la sua ex moglie e la madre di Stefania, continuerà, di fatto, a mentirle. Nel frattempo, ladella soap opera di Rai 1 di oggi, lunedì 17, svela che Dante deciderà di fermarsi per qualche giorno a Milano e avanzerà una proposta a Vittorio che riguarderà gli affari con gli americani. Dal canto ...

