Il Newcastle piomba su un bomber di Serie A | l’indiscrezione

(Di martedì 18 gennaio 2022) Ilavrebbe individuato inA il profilo ideale per il proprio attacco. Stando alle parole di Nicolò Schira, i Magpies sembrerebbero intenzionati ad offrire a Duvan Zapata un importante stipendio da 5 milioni annui più bonus. Il club inglese vorrebbe offrire tali cifre all'attaccante colombiano stipulando un contratto fino al 2025. Zapata,, contratto (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)La richiesta dell'Atalanta, per il cartellino del giocatore, è di 40 milioni di euro. Cifra certamente non proibitiva per la nuova dirigenza bianconera. La volontà di Gian Piero Gasperini resta però quella di trattenere il proprio, considerato incedibile oltre che un giocatore chiave.