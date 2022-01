Gli hacker che hanno messo sul dark web cartelle | dati e tamponi dell’USL 6 Euganea

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Cinquantuno, per un totale di 9mila file. Tutti in rete, nelweb. La Usl 6si trova a far fronte a una importante fuga di informazioni e disensibili. Da sabato sera, infatti, un gruppo diha pubblicato sul portale Lockbit 2.0 isottratti al sistema informaticoveneta, per i quali – precedentemente – aveva chiesto un riscatto. Dopo che i vari ultimatum erano scaduti, si è passati al contrattacco con la pubblicazione.personali sensibili, cedolini del personale sanitario, persino il risultato dei: i cittadini chenell’Usl 6il proprio hub sanitario di riferimento sono vittime di questo furto disensibili. ...