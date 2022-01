Formazioni ufficiali Milan Spezia | le scelte degli allenatori

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Ledimatch valido per la 22ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 22ª giornata di Serie A 2021/2022.(4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kalulu, Gabbia, Theo Hernandez; Krunic, Bakayoko; Saelemaekers, Diaz, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli(4-3-3): Provedel, Amian, Erlic, Nikolaou, Reca, Bastoni, Kiwior, Maggiore, Gyasi, Verde, Manaj. All. Thiago Motta L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

MundoNapoli : Bologna-Napoli: “Ecco le formazioni ufficiali. Negli azzurri torna titolare Mario Rui” - fantapiu3 : #SerieA: le formazioni ufficiali di #Bologna - #Napoli Sorpresa #Zielinski Novità #Lozano #fantacalcio #campionato… - sportli26181512 : Milan-Spezia, le formazioni ufficiali: Pioli con Ibrahimovic e Leao, Thiago Motta risponde con Gyasi-Verde-Manaj: I… - Fantacalcio : Bologna-Napoli: le formazioni ufficiali - Pall_Gonfiato : #Milan-#Spezia, le formazioni ufficiali: #Ibrahimovic per andare in testa, #Motta si affida a #Manaj -

Ultime Notizie dalla rete : Formazioni ufficiali

Naturalmente ci saranno poi dueanche davanti al monitor della VAR, cioè il signor Doveri ... ProbabiliMilan Spezia/ Quote: Reca avrà un compito difficile Nell'attuale campionato ...Naturalmente ci saranno poi dueanche davanti al monitor della VAR, cioè il signor Fabbri ... ProbabiliBologna Napoli/ Quote, duelli vibranti sulle fasce Nell'attuale campionato ...Le formazioni ufficiali di Milan-Spezia, gara valida per la 22^ giornata di Serie A che si gioca a San Siro con fischio d’inizio alle 18.30 ...Vincere contro il Bologna per ripartire e per mantenere il vantaggio sulle inseguitrici in zona Champions, con uno sguardo all’Inter capolista Il Napoli vuole mettersi subito alle spalle la Coppa ...