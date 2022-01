Fiorello e Marco Baldini | da coppia a sconosciuti| tutta la verità sulla separazione

Leggi su topicnews

(Di lunedì 17 gennaio 2022), un’amicizia incredibile che si è fatta forza nel corso del tempo. Ma, ad un certo punto, arriva la fine Rosariosono stati amici da sempre, unaveramente affiatata che ci ha fatto ridere in diversi modi e per tanti anni. Il loro legame, oltre che nella vita privata, è stato veramente proficuo anche in quella professionale. Un sodalizio artistico unico e come pochi. Amicizia che, arriva nelle case di tutti, grazie ad una simpatia semplice ma ben riuscita. Hanno avuto fortuna con questa formula riuscita con un duo che negli anni ha ottenuto risultati incredibili. Viva Radio Due, questo il programma radiofonico che conducono insieme dal 2001 al 2008. Ma non solo la radio, sono stati ...