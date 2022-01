Éric Zemmour è stato condannato per incitamento all’odio (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il candidato di estrema destra francese aveva definito i minori migranti «ladri», «assassini» e «stupratori» Leggi su ilpost (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il candidato di estrema destra francese aveva definito i minori migranti «ladri», «assassini» e «stupratori»

Ultime Notizie dalla rete : Éric Zemmour Francia, definì i minori migranti 'ladri, assassini e stupratori': condannato il candidato di estrema destra Zemmour Proprio a causa di questa frase, anche il direttore della tv CNews , Jean - Christophe Thiery , che ha dato spazio alle dichiarazioni di Zemmour dovrà sborsare 3mila euro . Leggi Anche Zemmour, l'...

Francia, il candidato all'Eliseo Eric Zemmour: "Servono istituti separati per i bambini disabili" Sarebbe utile capire dove Zemmour tracci la linea per definire disabili gravi e lievi, ma andiamo avanti. Nella stessa occasione il 63enne originario di Montreuil ha proposto di reintrodurre i ...

