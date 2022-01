Dalla Cina un messaggio a banche centrali mondiali: non stringete la borsa (Di lunedì 17 gennaio 2022) La seconda economia del mondo ha lanciato oggi un messaggio molto preciso alle banche centrali del mondo: non stringete i cordoni della politica monetaria in un momento in cui la pandemia Covid-19 continua a rallentare la crescita. L'ha fatto prima di tutto per bocca del suo presidente, Xi Jinping, che è stato molto esplicito nel suo discorso virtuale al World Economic Forum. "La pandemia si sta prolungando e si riprensenta più volte con varianti che si diffondono a maggiore velocità che in precedenza", ha notato il leader cinese. "Se le grandi economie - ha proseguito - tirano il loro freno o fanno inversione a U delle loro politiche monetarie, ci saranno gravi conseguenze negative. Metterebbero sotto stress l'economia globale e la stabilità finanziaria e i paesi in via di sviluppo ne pagherebbero il costo".Le ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 17 gennaio 2022) La seconda economia del mondo ha lanciato oggi unmolto preciso alledel mondo: noni cordoni della politica monetaria in un momento in cui la pandemia Covid-19 continua a rallentare la crescita. L'ha fatto prima di tutto per bocca del suo presidente, Xi Jinping, che è stato molto esplicito nel suo discorso virtuale al World Economic Forum. "La pandemia si sta prolungando e si riprensenta più volte con varianti che si diffondono a maggiore velocità che in precedenza", ha notato il leader cinese. "Se le grandi economie - ha proseguito - tirano il loro freno o fanno inversione a U delle loro politiche monetarie, ci saranno gravi conseguenze negative. Metterebbero sotto stress l'economia globale e la stabilità finanziaria e i paesi in via di sviluppo ne pagherebbero il costo".Le ...

