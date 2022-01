Covid:Occhiuto,in zona arancione altri 12 comuni del Reggino (Di lunedì 17 gennaio 2022) Proroga della zona rossa per il comune di Platì fino a tutto il 23 gennaio della zona arancione per i comuni di Rosarno, Africo, Feroleto della Chiesa, Mammola fino alla medesima data e istituzione ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 17 gennaio 2022) Proroga dellarossa per il comune di Platì fino a tutto il 23 gennaio dellaper idi Rosarno, Africo, Feroleto della Chiesa, Mammola fino alla medesima data e istituzione ...

Advertising

corrierelamezia : Covid, Occhiuto annuncia la zona arancione per altri 12 comuni del reggino - CosenzaPage : Covid, Occhiuto annuncia la zona arancione per altri 12 comuni del reggino - - - Strill_it : Nuova ordinanza anti-Covid di Occhiuto: 12 comuni della C.M. di Reggio Calabria in arancione - LaCnews24 : L’attivazione di nuovi posti letto si è resa necessaria per alleggerire la pressione sugli altri ospedali della reg… - ilcirotano : Maria Elena Ciccopiedi sulla decisione del presidente Occhiuto, Ospedale di Cariati come Covid Hospital -… -