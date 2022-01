Covid: Messico, López Obrador guarito per la seconda volta (Di lunedì 17 gennaio 2022) Dopo sei giorni senza attività pubbliche per avere contratto il Covid - 19 per la seconda volta, il presidente messicano Andrés Manuel López Obrador ha ripreso oggi le attività ufficiali. a partire ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 17 gennaio 2022) Dopo sei giorni senza attività pubbliche per avere contratto il- 19 per la, il presidente messicano Andrés Manuelha ripreso oggi le attività ufficiali. a partire ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Messico Covid: Messico, López Obrador guarito per la seconda volta Dopo sei giorni senza attività pubbliche per avere contratto il covid - 19 per la seconda volta, il presidente messicano Andrés Manuel López Obrador ha ripreso oggi le attività ufficiali. a partire dalla sua tradizionale conferenza stampa quotidiana. "Sono uscito ...

Covid: Messico, López Obrador guarito per la seconda volta
Dopo sei giorni senza attività pubbliche per avere contratto il covid-19 per la seconda volta, il presidente messicano Andrés Manuel López Obrador ha ripreso oggi le attività ufficiali. a partire dall ...

