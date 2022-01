“Ci abbiamo provato, non è andata”: si sono lasciati, grande dispiacere per i fan (Di lunedì 17 gennaio 2022) ; la confessione è arrivata attraverso i social. È stata una delle coppie più chiacchierate degli ultimi mesi. In realtà, non si sono mai definiti pubblicamente una coppia, ma la loro sintonia era più che evidente. Poi, qualche ora fa, l’amara confessione: L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 17 gennaio 2022) ; la confessione è arrivata attraverso i social. È stata una delle coppie più chiacchierate degli ultimi mesi. In realtà, non simai definiti pubblicamente una coppia, ma la loro sintonia era più che evidente. Poi, qualche ora fa, l’amara confessione: L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

K274863601 : RT @solagimma1: un vero strumento diagnostico dovrebbe dare risultato invalido, in assenza di geni umani nella soluzione, eppure... Solo ne… - backtothe_J : @ViolaMilano ci abbiamo provato anche noi. ecco, è andata male ?? - chicca65472654 : RT @FaTinaameta: Lei si scusa per la prova riccio venuta male Lui: ma no amore abbiamo provato Mi fanno volare ?? #fairylu #gfvip https://t.… - LeonFard : Per me è delittuoso non sia mai stato provato con Locatelli in 6 mesi. Soprattutto alla luce della nostra proposta… - ParmeshSriv : RT @marifcinter: Farris: 'Ottimo punto. Venivamo da un dispendio di energie incredibile mercoledì. Siamo venuti qui con la grande squadra c… -