Caos Samp | chi ci sarà in panchina contro la Juve?

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Ha del clamoroso quello che sta succedendo in casa blucerchiata, infatti dopo l’esonero del tecnico D’Aversa, ladoria si ritrova al momento senza allenatore e deve affrontare lantus in Coppa Italia. Giampaolodoria La società doriana pensava di aver già chiuso con l’ex Giampaolo ma nelle ultime ore ci sono stati problemi economici relativi al suo contratto, il quale è attualmente ancora di proprietà del Torino, con un accordo che si era trovato sul pagamento fino a fine anno dello stipendio da parte dellae un successivo rinnovo fino al 2024, ma le parti dovranno ora rincontrarsi per limare questi dettagli e trovare un tecnico in tempo per lantus. Daniele Scrazzolo