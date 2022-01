Calciomercato Juventus, Agnelli lo aveva in pugno: affare sfumato all’ultimo (Di lunedì 17 gennaio 2022) La Juventus ha un problema in attacco; la società avrebbe potuto risolvere tutto in passato quando è stata vicino ad un grande attaccante. LapresseLa Juventus, non è un mistero, ha bisogno di un attaccante; la partenza di Cristiano Ronaldo, tornato al Manchester United la scorsa estate, ha lasciato un vuoto che Morata e Kean non stanno riuscendo a colmare. Otto gol in due in campionato sono decisamente troppo pochi per le ambizioni dei bianconeri. La soluzione può arrivare dal mercato anche se i vari obiettivi, da Vlahovic a Depay passando per Icardi, non sono per nulla semplici da raggiungere. La Juve, però, deve rinforzare l’attacco; un reparto che avrebbe potuto vedere la maglia numero nove sulle spalle di un certo Edin Dzeko. Juventus, Allegri scarica Dybala? La battuta infelice sulla Joya Calciomercato ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 17 gennaio 2022) Laha un problema in attacco; la società avrebbe potuto risolvere tutto in passato quando è stata vicino ad un grande attaccante. LapresseLa, non è un mistero, ha bisogno di un attaccante; la partenza di Cristiano Ronaldo, tornato al Manchester United la scorsa estate, ha lasciato un vuoto che Morata e Kean non stanno riuscendo a colmare. Otto gol in due in campionato sono decisamente troppo pochi per le ambizioni dei bianconeri. La soluzione può arrivare dal mercato anche se i vari obiettivi, da Vlahovic a Depay passando per Icardi, non sono per nulla semplici da raggiungere. La Juve, però, deve rinforzare l’attacco; un reparto che avrebbe potuto vedere la maglia numero nove sulle spalle di un certo Edin Dzeko., Allegri scarica Dybala? La battuta infelice sulla Joya...

Advertising

pisto_gol : Tra i 20 club UEFA che hanno speso di più sul calciomercato ci sono 3 italiane-Juventus Milan e Roma-10 inglesi, 3… - GiovaAlbanese : Azione di disturbo su #Dybala a parte, la vera sfida di #Marotta alla dirigenza della #Juventus è per Gianluca… - mirkocalemme : #Juventus, il caso #Arthur non è chiuso. L'#Arsenal insiste per il brasiliano, che è attratto dal progetto di… - JManiaSite : #Arsenal in pressing su #Arthur: la #Juventus lo cede solo a determinate condizioni e solo con un particolare sosti… - Alessan14420752 : RT @calciomercatoit: ?? #SerieA, la Classifica senza #VAR di -