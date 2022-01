Bologna-Napoli 0-2, decide una doppietta di Lozano (Di lunedì 17 gennaio 2022) Bologna (ITALPRESS) – Dopo l’1-0 alla Sampdoria, il Napoli vince 2-0 al Dall’Ara e condanna il Bologna alla terza sconfitta interna consecutiva. La doppietta del ritrovato Lozano permette a Spalletti di portarsi a 46 punti in classifica e di guardare con ottimismo al futuro. Inizia infatti a svuotarsi l’infermeria in casa azzurra. Oltre al messicano, spazio a Fabian Ruiz e Zielinski dal 1?, in panchina si riaffaccia Victor Osimhen ma non Insigne. La squadra di Spalletti è in controllo totale, con quasi il 70% del possesso palla. Una circolazione palla che al 20? porta alla prima rete della serata: Elmas crossa dalla sinistra, Lozano si fa trovare pronto e col mancino batte Skorupski sul primo palo. Lo stesso palo che al 40? salva il portiere polacco sul mancino dai venti metri di ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 17 gennaio 2022)(ITALPRESS) – Dopo l’1-0 alla Sampdoria, ilvince 2-0 al Dall’Ara e condanna ilalla terza sconfitta interna consecutiva. Ladel ritrovatopermette a Spalletti di portarsi a 46 punti in classifica e di guardare con ottimismo al futuro. Inizia infatti a svuotarsi l’infermeria in casa azzurra. Oltre al messicano, spazio a Fabian Ruiz e Zielinski dal 1?, in panchina si riaffaccia Victor Osimhen ma non Insigne. La squadra di Spalletti è in controllo totale, con quasi il 70% del possesso palla. Una circolazione palla che al 20? porta alla prima rete della serata: Elmas crossa dalla sinistra,si fa trovare pronto e col mancino batte Skorupski sul primo palo. Lo stesso palo che al 40? salva il portiere polacco sul mancino dai venti metri di ...

