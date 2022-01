Australian Open 2022 | programma 18 gennaio | orari | ordine di gioco | programma | tv | streaming

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Domani, martedì 18, seconda giornata di incontri degli. Sui campi di Melbourne si prospetta un day-2 particolarmente interessante. Sulla Rod Laver Arena assisteremo agli esordi del n.2 del mondo Daniil Medvedev, opposto allo svizzero Laaksonen e del greco Stefanos Tsitsipas (testa di serie n.4) contro lo svedese Mikael Ymer. Nel tabellone femminile prime uscite per la spagnola Garbine Muguruza (n.3 del seeding) e di Aryna Sabalenka (testa di serie n.2). Una giornata importante in casa Italia con il primo match di Jannik Sinner. L’altoatesino affronterà il portoghese Joao Sousa (lucky loser) nel 2° incontro della Kia Arena. Gli altri azzurri in campo saranno Gianluca Mager contro il russo Andrey Rublev (testa di serie n.5) e Lorenzo Musetti contro l’o Alex de ...

Ultime Notizie dalla rete : Australian Open

Comincia con il piede giusto il percorso di Camila Giorgi agli Australian Open. L'azzurra, infatti, ha la meglio su Anastasia Potapova, nel match valido per il primo turno del primo grande slam dell'a ...