Australian Open 2022 | Matteo Berrettini | i problemi di stomaco e…l’Imodium Cosa è successo a Melbourne

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Una vittoria importante sotto tutti i punti di vista. Gli addetti ai lavori lo avevano preannunciato: la sfida pernon sarà facile in questo primo turno dell’edizionedegli. Il riferimento è all’americano Brandon Nakashima, Next Gen di grande rilievo e solidità che ha impegnato non poco il nostro portacolori. Il n.7 del mondo l’ha spuntata dopo più di tre ore di gioco con il punteggio di 4-6 6-2 7-6 (5) 6-3 e ha messo in campo tanta determinazione e qualità mentale. Il fisico, infatti, non era al massimo. Dopo essere riuscito a pareggiare il computo dei set, nel terzoè stato costretto a chiamare un medical time-out per forti dolori allo. Nonostante tutto, al tie-break, l’italiano è riuscito a far propria la ...

Mancano i vincitori delle ultime dodici edizioni, all'che prende il via a Melbourne: dal 2010 lo hanno vintosempre Novak Djokovic o Roger Federer, una volta Wawrinka che pure non c'è. Nel 2009 si impose Rafa Nadal, unico superstite che va ...Djokovic avrebbe dovuto essere stamani il protagonista del match di apertura degli, ma il serbo non vaccinato non difenderà il suo titolo dopo che la Corte federale australiana ha ...Una vittoria importante sotto tutti i punti di vista. Gli addetti ai lavori lo avevano preannunciato: la sfida per Matteo Berrettini non sarà facile in questo primo turno dell'edizione 2022 degli Aust ...Matteo batte in quattro set Nakashima e i problemi di stomaco. Camila salva due break point sul 4-4, poi vince 8 game di fila contro Potapova ...