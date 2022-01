“Appuntamento con la Storia”: portare la Storia a teatro, una “cassetta degli attrezzi” per il futuro (Di lunedì 17 gennaio 2022) La nuova sezione della programmazione della Fondazione teatro Donizetti fa fiorire un discorso importante dalle narrazioni di momenti forti della Storia, che parla di responsabilità, giustizia, senso critico. Oltre agli spettacoli, mostre, dibattiti, approfondimenti, soprattutto per le giovani generazioni Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 17 gennaio 2022) La nuova sezione della programmazione della FondazioneDonizetti fa fiorire un discorso importante dalle narrazioni di momenti forti della, che parla di responsabilità, giustizia, senso critico. Oltre agli spettacoli, mostre, dibattiti, approfondimenti, soprattutto per le giovani generazioni

Advertising

QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 appuntamento con #CePostaPerTe. Tra gli ospiti di #MariaDeFilippi l'attore turco… - chetempochefa : Questa sera vi aspettiamo per il ritorno di #CTCF con il dottor #AnthonyFauci. Appuntamento dalle 20.00 su @RaiTre… - Avvenire_Nei : I profeti veri non sono amati perché distruggono case e offrono tende L'appuntamento domenicale con @bruniluis - BenedettaDeCos : @gioremo98 Arrivo in ritardissimo, ma ho bisogno della giusta tranquillità per godermi l' 'appuntamento con la magi… - Ricardus2011 : RT @rostokkio: Qui è quando #RosaParks sostituisce l'autista e guida oltre le 50 miglia orarie perché ha appuntamento con #Cattelan. https:… -

Ultime Notizie dalla rete : Appuntamento con Cara Inter, con l'Atalanta un pareggio a reti bianche che male non fa Ora possiamo tirare il fiato, si fa per dire, con il turno di coppa Italia di mercoledi' e poi l'... Appuntamento a San Siro, la Scala del calcio che qualcuno vuole buttar giu', per la piu' classica ...

L'Atalanta ferma l'Inter: 0 - 0 al Gewiss Stadium Le due squadre ci provano, l'Atalanta con i ritmi, l'Inter con il fraseggio, si resta comunque zero ... al 71' cross di Barella, sponda di Dumfries per Dzeko che arriva scoordinato all'appuntamento ...

Cerveteri, oggi nuovo appuntamento con la musica al Granarone BaraondaNews Vaccini, ecco tutte le nuove regole su accessi per dosi e quarantene Tutti i cittadini piemontesi riceveranno un appuntamento con data, ora e luogo per ricevere la terza dose entro i tempi di validità del proprio Green Pass. Sono quindi state comunicate nuove disposizi ...

Open day al comprensivo Depretis domani c’è l’ultimo appuntamento Ultimo appuntamento, domani, con l’open day dell’istituto comprensivo Depretis, per la presentazione della scuola media, in vista delle iscrizioni al nuovo anno scolastico 2022/2023 che si chiuderanno ...

Ora possiamo tirare il fiato, si fa per dire,il turno di coppa Italia di mercoledi' e poi l'...a San Siro, la Scala del calcio che qualcuno vuole buttar giu', per la piu' classica ...Le due squadre ci provano, l'Atalantai ritmi, l'Interil fraseggio, si resta comunque zero ... al 71' cross di Barella, sponda di Dumfries per Dzeko che arriva scoordinato all'...Tutti i cittadini piemontesi riceveranno un appuntamento con data, ora e luogo per ricevere la terza dose entro i tempi di validità del proprio Green Pass. Sono quindi state comunicate nuove disposizi ...Ultimo appuntamento, domani, con l’open day dell’istituto comprensivo Depretis, per la presentazione della scuola media, in vista delle iscrizioni al nuovo anno scolastico 2022/2023 che si chiuderanno ...