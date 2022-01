Vittoria. Andrea Palacino e Salvatore Barca morti in A2 a Rogliano: il tir è finito in un burrone e ha preso fuoco (Di domenica 16 gennaio 2022) Drammatico incidente stradale nella notte in A2 nel tratto compreso tra gli svincoli di Altilia Grimaldi e Rogliano (Cosenza). Un tir ha sfondato il guardrail sulla corsia Nord dell’Autostrada del Mediterraneo. Il mezzo carico di agrumi è finito in fondo a un burrone ed ha preso fuoco. Gli agenti della Stradale, diretti dal vicequestore Pasquale Ciocca, sono stati supportati dai vigili del fuoco. Il tir di agrumi era partito da Vittoria (Ragusa) sabato pomeriggio carico di agrumi destinati ai mercati di Milano. A bordo due uomini di 47 e 59 anni. Le vittime sono Andrea Palacino e Salvatore Barca e durante il volo di 70 metri, sono stati sbalzati fuori dall’abitacolo morendo sul ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 16 gennaio 2022) Drammatico incidente stradale nella notte in A2 nel tratto comtra gli svincoli di Altilia Grimaldi e(Cosenza). Un tir ha sfondato il guardrail sulla corsia Nord dell’Autostrada del Mediterraneo. Il mezzo carico di agrumi èin fondo a uned ha. Gli agenti della Stradale, diretti dal vicequestore Pasquale Ciocca, sono stati supportati dai vigili del. Il tir di agrumi era partito da(Ragusa) sabato pomeriggio carico di agrumi destinati ai mercati di Milano. A bordo due uomini di 47 e 59 anni. Le vittime sonoe durante il volo di 70 metri, sono stati sbalzati fuori dall’abitacolo morendo sul ...

