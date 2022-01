Verdone | «Conobbi Moana Pozzi a casa di Massimo Troisi | il più grande conquistatore che abbia conosciuto»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 16 gennaio 2022) Su Repubblica un’intervista a Carlo: Borotalco, una delle sue pellicole più famose, compie 40 anni. Ma prima di quel film, racconta il regista, aveva pensato di smettere. «Quando uscì Bianco, rosso ei produttori dell’epoca Sergio Leone e Medusa erano contentissimi. Ma Leone stava andando verso altri progetti e non aveva tempo per seguirmi». Non gli rinnovarono il contratto, ma non glielo dissero, lo scoprì da solo. «Passano le settimane, il telefono non squilla. Malgrado il successo, i David, i Nastri, spariscono tutti». Così pensò di lasciar perdere. «Tornai all’università a cercare il professore di Storia delle religioni, sperando di entrare come suo assistente. Scoprii che si era suicidato. In quelle settimane non sapevo cosa fare della mia vita. Poi squilla il telefono. Il mio agente dice che il produttore Mario Cecchi Gori mi ...