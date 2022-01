Usa | il Chigaco Athenaeum premia Pininfarina con due Good Design Award 2021

(Di domenica 16 gennaio 2022) Il Chicagoilattribuendo dueper i progetti del simulatore di guida di vetture classiche, Leggenda, e per la macchina da caffè disegnata per Helvacioglu. Giunto alla 71esima edizione, ilè il più prestigioso, riconosciuto e storico programma di premi di, organizzato annualmente dal ChicagoMuseum of Architecture andin collaborazione con l’European Centre for Architecture, Art,and Urban Studies. La giuria hato l’estro creativo diche, grazie al suo approccio multidisciplinare, ha saputo fondere ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Usa Chigaco

Il Denaro

Il Chicago Athenaeum premia il design Pininfarina attribuendo due Good Design Award per i progetti del simulatore di guida di vetture classiche, Leggenda, e per la macchina da caffè disegnata per Helv ...Le operazioni segrete della Cia attuate da Kissinger in Angola non servirono a nulla, se non a continuare per 30 anni una guerra .... Stiamo parlando delle operazioni che la Cia pose in essere in Ango ...