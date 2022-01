Sci alpino, classifica italiane più vincenti in Coppa del Mondo: Federica Brignone in testa, +2 su Goggia e Compagnoni (Di domenica 16 gennaio 2022) Federica Brignone ha ha vinto il superG di Zauchensee e ha conquistato il suo 18° successo nella Coppa del Mondo di sci alpino. La valdostana si è imposta per la seconda volta in stagione dopo il sigillo ottenuto un mese fa a St. Moritz sempre in questa specialità. Un trionfo perentorio sulle nevi austriache, che le permette anche di portarsi ad appena cinque punti di distacco da Sofia Goggia nella classifica di spedcialità. Sci alpino, Federica Brignone trionfa nel superG di Zauchensee! Tre azzurre davanti nella classifica di specialità! Apoteosi totale per la 31enne che ribadisce di essere l’italiana più vincente della storia in Coppa del Mondo, rafforzando il primo ... Leggi su oasport (Di domenica 16 gennaio 2022)ha ha vinto il superG di Zauchensee e ha conquistato il suo 18° successo nelladeldi sci. La valdostana si è imposta per la seconda volta in stagione dopo il sigillo ottenuto un mese fa a St. Moritz sempre in questa specialità. Un trionfo perentorio sulle nevi austriache, che le permette anche di portarsi ad appena cinque punti di distacco da Sofianelladi spedcialità. Scitrionfa nel superG di Zauchensee! Tre azzurre davanti nelladi specialità! Apoteosi totale per la 31enne che ribadisce di essere l’italiana più vincente della storia indel, rafforzando il primo ...

