Patto di Stabilità Ue, Brunetta “Servono nuove regole per la crescita” (Di domenica 16 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Il dibattito sulle regole del Patto di Stabilità e crescita (Psc) ricorda la lettera rubata di Edgar Allan Poe: tutti cercano la soluzione per assicurare la sostenibilità delle finanze pubbliche, eppure ce l'hanno già davanti agli occhi. Si chiama Next Generation Eu. Quello è il metodo, quella è la strada, quello è il modello di governance”. Lo scrive il ministro per la Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, in un intervento sul Corriere della Sera.“Su una cosa i Paesi membri dell'Ue dovrebbero essere tutti concordi – prosegue il ministro -: senza finanze pubbliche sostenibili e regole credibili e applicabili che le sovraintendano, i Governi sarebbero costretti a intervenire nell'economia in maniera preponderante e continua, limitando il funzionamento del libero ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 16 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Il dibattito sulledeldi(Psc) ricorda la lettera rubata di Edgar Allan Poe: tutti cercano la soluzione per assicurare la sostenibilità delle finanze pubbliche, eppure ce l'hanno già davanti agli occhi. Si chiama Next Generation Eu. Quello è il metodo, quella è la strada, quello è il modello di governance”. Lo scrive il ministro per la Pubblica Amministrazione, Renato, in un intervento sul Corriere della Sera.“Su una cosa i Paesi membri dell'Ue dovrebbero essere tutti concordi – prosegue il ministro -: senza finanze pubbliche sostenibili ecredibili e applicabili che le sovraintendano, i Governi sarebbero costretti a intervenire nell'economia in maniera preponderante e continua, limitando il funzionamento del libero ...

