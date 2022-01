Manifestazione No Vax a Roma: com’è andata a Piazza San Giovanni (Di domenica 16 gennaio 2022) Manifestazione No Vax a Roma, giornata di protesta ieri nella Capitale. Non si arrendono alle misure del Governo per frenare la nuova ondata di contagi e anzi rilanciano. Ieri, 15 gennaio 2022, tantissime città hanno visto manifestare migliaia di persone schierate contro il Governo e in particolare contro la vaccinazione. Manifestazione No Vax a Roma: ampia la partecipazione Migliaia di persone hanno raggiunto Piazza San Giovanni per manifestare il loro dissenso contro, a loro dire, la “dittatura sanitaria”. “Vaccinazisti giù dalle poltrone”, recita un cartello. Nel mirino la stretta sul green pass senza il quale molte attività saranno precluse. Il Governo infatti, in questo inizio 2022, ha ulteriormente calcato la mano estendendo sia l’uso del pass base che quello rafforzato. Senza ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 16 gennaio 2022)No Vax a, giornata di protesta ieri nella Capitale. Non si arrendono alle misure del Governo per frenare la nuova ondata di contagi e anzi rilanciano. Ieri, 15 gennaio 2022, tantissime città hanno visto manifestare migliaia di persone schierate contro il Governo e in particolare contro la vaccinazione.No Vax a: ampia la partecipazione Migliaia di persone hanno raggiuntoSanper manifestare il loro dissenso contro, a loro dire, la “dittatura sanitaria”. “Vaccinazisti giù dalle poltrone”, recita un cartello. Nel mirino la stretta sul green pass senza il quale molte attività saranno precluse. Il Governo infatti, in questo inizio 2022, ha ulteriormente calcato la mano estendendo sia l’uso del pass base che quello rafforzato. Senza ...

Advertising

GuidoDeMartini : LA SPEZIA-MANIFESTAZIONE PRO VAX con Toti. Per non incorrere in rischi di assembramento hanno optato per un “distan… - Agenzia_Ansa : Il popolo dei no vax torna a Roma. Dopo settimane di assenza, la galassia di sigle che si oppone all'obbligo di vac… - mbrandalesi : RT @ItaliaViva: La Spezia, manifestazione sì vax, @raffaellapaita : 'È il momento di investimenti sanitari più cospicui' - gitokko : RT @GuidoDeMartini: LA SPEZIA-MANIFESTAZIONE PRO VAX con Toti. Per non incorrere in rischi di assembramento hanno optato per un “distanziam… - CorriereCitta : Manifestazione No Vax a Roma: com’è andata a Piazza San Giovanni -