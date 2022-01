La corsa fa bene. Silvio cresce sui social grazie ai sogni quirinalizi (Di domenica 16 gennaio 2022) Il dividendo politico, a prescindere da quello che sarà l’esito di questa sfida per il Colle, Silvio Berlusconi l’ha già incassato prendendosi oltretutto la parte più consistente degli utili e lasciando al momento ai soci una quota e un ruolo marginali. Forza Italia e il suo leader da mesi rappresentano la terza gamba, per consensi, eletti e visibilità mediatica, di un centro-destra a trazione sovranista e populista governato e condizionato dalle due sentinelle dei social network, Matteo Salvini e di Giorgia Meloni, eppure ancora una volta, come aveva già dimostrato in occasioni passate, Berlusconi ha sfidato l’impossibile, marginalizzando consigli e legittime titubanze dei suoi, e si è lanciato petto in fuori in questa nuova battaglia che ha già prodotto un primo evidente risultato restituendogli, lo dico con tutta la neutralità possibile, una ... Leggi su formiche (Di domenica 16 gennaio 2022) Il dividendo politico, a prescindere da quello che sarà l’esito di questa sfida per il Colle,Berlusconi l’ha già incassato prendendosi oltretutto la parte più consistente degli utili e lasciando al momento ai soci una quota e un ruolo marginali. Forza Italia e il suo leader da mesi rappresentano la terza gamba, per consensi, eletti e visibilità mediatica, di un centro-destra a trazione sovranista e populista governato e condizionato dalle due sentinelle deinetwork, Matteo Salvini e di Giorgia Meloni, eppure ancora una volta, come aveva già dimostrato in occasioni passate, Berlusconi ha sfidato l’impossibile, marginalizzando consigli e legittime titubanze dei suoi, e si è lanciato petto in fuori in questa nuova battaglia che ha già prodotto un primo evidente risultato restituendogli, lo dico con tutta la neutralità possibile, una ...

