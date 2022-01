In Edicola sul Fatto Quotidiano del 17 Gennaio: Mail di Verdini dai domiciliari a Dell’Utri (e Confalonieri) (Di lunedì 17 gennaio 2022) Campagna Colle: dai domiciliari i 10 consigli di Verdini a B. tramite Dell’Utri Posta elettronica – Torna l’ex sherpa di FI, genero di Salvini Di Giacomo Salvini Ma mi faccia il piacere Di Marco Travaglio Moderati. “Anonimo. Come tuo padre, visto che madre hai avuto” (13.8.21); “Sì, c’era anche tua madre nel solito ruolo” (16.7.21); “Sei in difficoltà per paternità ignota, tra diecimila mamme come ti poteva indicare?” (14.9.21); “E papà? Mamma lo ha individuato tra i diecimila possibili?”; “Un giorno tra un milione di possibili padri riconoscerai il tuo. Partiti La destra vuole far votare pure i positivi. Conte cerca nomi per sventare Draghi In aula il 24 Gennaio. Battaglia sulle modalità Di Luca De Carolis Totòtruffa ’22 L’ultima di Lotito: lettera falsa di garanzia per il 37% Alitalia Scoop – ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 gennaio 2022) Campagna Colle: daii 10 consigli dia B. tramitePosta elettronica – Torna l’ex sherpa di FI, genero di Salvini Di Giacomo Salvini Ma mi faccia il piacere Di Marco Travaglio Moderati. “Anonimo. Come tuo padre, visto che madre hai avuto” (13.8.21); “Sì, c’era anche tua madre nel solito ruolo” (16.7.21); “Sei in difficoltà per paternità ignota, tra diecimila mamme come ti poteva indicare?” (14.9.21); “E papà? Mamma lo ha individuato tra i diecimila possibili?”; “Un giorno tra un milione di possibili padri riconoscerai il tuo. Partiti La destra vuole far votare pure i positivi. Conte cerca nomi per sventare Draghi In aula il 24. Battaglia sulle modalità Di Luca De Carolis Totòtruffa ’22 L’ultima di Lotito: lettera falsa di garanzia per il 37% Alitalia Scoop – ...

