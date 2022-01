Gazzetta: Spinazzola è in ritardo sul recupero, rientrerà a marzo. Niente playoff con la Nazionale (Di domenica 16 gennaio 2022) In conferenza stampa, ieri, Josè Mourinho ha allontanato le speranze di rivedere presto in campo il terzino della Roma, Leonardo Spinazzola. «Mi piacerebbe sapere chi è stato il fenomeno che aveva previsto che a novembre il giocatore sarebbe stato disponibile». E a chi gli ha fatto notare che era stato lo stesso Spinazzola a dirlo, Mou ha risposto: «Allora è stato un pazzo anche lui. Forse è stato solo super ottimista, forse gli hanno detto così per motivarlo, ma per quel tipo d’infortunio è impossibile recuperare in così pochi mesi. Io quando ho cominciato a lavorare, credevo di non riaverlo averlo per tutta la stagione. Se poi tornasse il primo maggio o il primo aprile, sarei contentissimo. Gli suggerisco di stare tranquillo. Ogni giorno che passa è uno in meno per il recupero». La Gazzetta dello Sport scrive che ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 16 gennaio 2022) In conferenza stampa, ieri, Josè Mourinho ha allontanato le speranze di rivedere presto in campo il terzino della Roma, Leonardo. «Mi piacerebbe sapere chi è stato il fenomeno che aveva previsto che a novembre il giocatore sarebbe stato disponibile». E a chi gli ha fatto notare che era stato lo stessoa dirlo, Mou ha risposto: «Allora è stato un pazzo anche lui. Forse è stato solo super ottimista, forse gli hanno detto così per motivarlo, ma per quel tipo d’infortunio è impossibile recuperare in così pochi mesi. Io quando ho cominciato a lavorare, credevo di non riaverlo averlo per tutta la stagione. Se poi tornasse il primo maggio o il primo aprile, sarei contentissimo. Gli suggerisco di stare tranquillo. Ogni giorno che passa è uno in meno per il». Ladello Sport scrive che ...

