Fognini-Griekspoor | Australian Open 2022 | orario | programma | tv | streaming Si gioca nella prima mattinata

(Di domenica 16 gennaio 2022) L’attesa sta per finire, domani inizieranno finalmente gli. Tra i tanti italiani al via ci sarà ovviamente anche Fabio, chegiornata di lunedì affronterà l’olandese Tallon(n.62 del ranking). Tra i due non ci sono precedenti ma la partita si preannuncia comunque ricca di emozioni. L’azzurro è reduce dalla sconfitta contro lo statunitense Brandon Nakashima (n.68 ATP) nel secondo turno dell’ATP 250 di Sydney, mentrearriva a questa partita dopo l’infortunio che l’ha costretto a dare forfaitdei quarti di finale dell’ATP 250 di Melbourne (avrebbe dovuto affrontare lo spagnolo Rafael Nadal). La partita trasi disputerà domani non ...

Advertising

WeAreTennisITA : Agli #AusOpen c'è ancora Berrettini dalla parte di Djokovic? 1° turno ???? Berrettini ?? Nakashima Musetti ?? de Min… - flamminiog : RT @federtennis: Nove italiani agli @AustralianOpen (25) Sonego vs. Querrey Fognini vs. Griekspoor (7) Berrettini vs. Nakashima Seppi vs.… - Leclerclover16 : RT @WeAreTennisITA: Agli #AusOpen c'è ancora Berrettini dalla parte di Djokovic? 1° turno ???? Berrettini ?? Nakashima Musetti ?? de Minaur… - tacconi_tommaso : RT @WeAreTennisITA: Agli #AusOpen c'è ancora Berrettini dalla parte di Djokovic? 1° turno ???? Berrettini ?? Nakashima Musetti ?? de Minaur… - iannetts70 : RT @WeAreTennisITA: Agli #AusOpen c'è ancora Berrettini dalla parte di Djokovic? 1° turno ???? Berrettini ?? Nakashima Musetti ?? de Minaur… -

Ultime Notizie dalla rete : Fognini Griekspoor

OA Sport

... Giorgi vs Potapova (all'1), Berrettini vs Nakashima (2° dall'1), Paolini vs Ruse (3° dall'1), Bronzetti vs Gracheva (3° dall'1),vs(4° dall'1), Trevisan vs Zhang (4° dall'1), ...Martinez Bagnis vs (16) Garin (12) Norrie vs Korda Moutet vs (WC) Pouillevs(Q) Etcheverry vs (19) Carreno Busta (31) Alcaraz vs (Q) Tabilo ...Arianne Hartono en Tallon Griekspoor komen in actie op de openingsdag van de Australian Open. De 25-jarige Hartono, die debuteert in het hoofdtoernooi van een grandslam, speelt om 01.00 uur Nederlands ...Domani, lunedì 17 gennaio, gli Australian Open, momento topico della stagione sul cemento e primo torneo dello Slam del 2022 del tennis, vedranno scattare i tabelloni di singolare, maschile e femminil ...