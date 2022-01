Dybala-Juve | clima teso? Paulo fa chiarezza | “cercavo un amico” | ma Allegri lo smentisce

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 16 gennaio 2022)è finito sotto i riflettori dopo la sua non esultanza di ieri, dopo il gol che ha mandato in vantaggio lantus nell’anticipo della 22ª giornata di Serie A contro l’Udinese. Il calciatore argentino, dopo aver segnato, ha anche lanciato un’occhiataccia in tribuna, che non è passata inosservata. Una reazione dovuta alla situazione tesa per il suo rinnovo?ha spiegato così la sua reazione ai microfoni di Sky e Dazn: “ho invitato une non lo trovavo. Non lo so, ci sono state tante notizie, sono successe tante cose: preferisco non parlare. Rinnovo? Non ho niente da dimostrare a nessuno. La società ha deciso che si parlerà a febbraio-marzo… Non so, devo aspettare… Io resto a disposizione del mister”., però, poi lo ha subito smentito: ...