Dopo lo 0-0 con l'Inter Gasp è soddisfatto: "Tanti assenti ma sono orgoglioso dei miei" (Di lunedì 17 gennaio 2022) Bergamo. "È stata una partita difficile soprattutto per il valore degli avversari". Mister Gasperini a fine gara sintetizza così il pareggio a reti inviolate contro l'Inter. La Dea non è riuscita nella grande impresa, nonostante alcune ottime azioni e una prestazione di alto livello, ma il tecnico è più che felice: "Noi negli scontri diretti vicini a loro che sono primi, però in 38 partite non riusciamo a fare strisce lunghe e a raggiungerli. Ma siamo soddisfatti cosi. sono molto orgoglioso dei miei giocatori contro una squadra molto forte. Cosa mi è piaciuto? Lo spirito e l'abnegazione". Anche perchè il Gasp doveva fare i conti con ben sette assenze, tra Covid e infortuni vari… "Siamo in emergenza ma l'abbiamo superata bene, teniamo duro con la Lazio e poi cerchiamo ...

