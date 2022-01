Djokovic espulso dall’Australia | la sentenza respinge il ricorso «Molto deluso | ora voglio riposare»

(Di domenica 16 gennaio 2022) La Corte federale dell’Australia ha, non vaccinato contro il Covid, revocandogli il visto: non giocherà gli Australian Open. Ora rischia un divieto di ingresso nel Paese di tre anni. Il serbo: «Rispetto la. Mi prenderò del tempo per riposarmi e riprendermi»

Ultime Notizie dalla rete : Djokovic espulso

Novak non è riuscito a convincere i tre giudici australiani della Corte Federale: sarà espulso. La motivazione principale? Sarebbe diventato un'"icona" per i no - vax, e la sua posizione contro i vaccini. L'attesa è finita e la decisione è stata presa. Novak sarà espulso dall'Australia. La Corte federale ha respinto il ricorso del tennista numero 1 al mondo. Il tennista, che non è vaccinato, ha perso la battaglia per evitare di essere buttato fuori. Notizia dell'ultim'ora è quella di Novak Djokovic che ha perso il ricorso, questa notte, per cercare di disputare gli Australian Open. Il tennista, numero uno al mondo, ha perso la sua lotta contro il governo australiano. La Corte federale ha deciso di espellere il tennista dal paese. Non potrà dunque partecipare agli Australian Open. Determinante il suo non essere vaccinato e l'aver sbagliato a compilare i documenti d'ingresso.