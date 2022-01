Cure domiciliari Covid, i medici possono curare a domicilio come vogliono: Tar annulla circolare su vigile attesa (Di domenica 16 gennaio 2022) Cure Covid. Ora è chiaro e lo conferma anche una recente sentenza sottoscritta dal Tar a seguito del ricorso di alcuni medici specialisti. Ogni medico può scegliere la terapia domiciliare che ritiene più opportuna per i pazienti affetti da Covid-19. La sentenza definitiva dispone, così, l’annullamento delle linee guida dell’Aifa fatte proprie dal ministero della Salute, così come aggiornate il 26 aprile 2021. Leggi anche: Roma, ospedale in allerta: personale dimezzato a causa del Covid I medici e le Cure Covid A quanto pare, il contenuto della nota ministeriale ”contrasta con la richiesta professionalità del medico e con la sua deontologia professionale”. Così si legge nella nota del Tar, il quale prosegue affermando ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 16 gennaio 2022). Ora è chiaro e lo conferma anche una recente sentenza sottoscritta dal Tar a seguito del ricorso di alcunispecialisti. Ogni medico può scegliere la terapia domiciliare che ritiene più opportuna per i pazienti affetti da-19. La sentenza definitiva dispone, così, l’mento delle linee guida dell’Aifa fatte proprie dal ministero della Salute, cosìaggiornate il 26 aprile 2021. Leggi anche: Roma, ospedale in allerta: personale dimezzato a causa dele leA quanto pare, il contenuto della nota ministeriale ”contrasta con la richiesta professionalità del medico e con la sua deontologia professionale”. Così si legge nella nota del Tar, il quale prosegue affermando ...

Advertising

ladyonorato : Ecco lo studio RANDOMIZZATO che dimostra EFFICACIA E SICUREZZA delle CURE DOMICILIARI PRECOCI: esattamente quelle u… - DavidPuente : 1/ Stramezzi che interviene all'evento di Paragone a Milano. «Le cure ci sono» dice, senza fornire alcuna prova in… - fattoquotidiano : LA LUNGA ONDATA. SABATO NERO | I giudici amministrativi annullano le linee guida su cure domiciliari e vigile attes… - marisaconfaloni : RT @ParcodiGiacomo: 'Il Governo, andando a vincolare i medici, ha di fatto privato i cittadini delle cure domiciliari precoci, paralizzando… - umbo70 : RT @RosellaLara19: Bonaccini non sa che gli ospedali si intasano perché molti medici non danno cure domiciliari e non visitano a casa? @mgm… -