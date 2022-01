Covid Russia oggi, 30mila contagi e 686 morti in 24 ore: i dati (Di domenica 16 gennaio 2022) Sono 30mila i nuovi contagi Covid registrati in Russia nelle ultime 24 ore, 686 i morti. La maggior parte dei nuovi positivi è stata individuata a Mosca (6.480), seguita da San Pietroburgo (3.958) e nella provincia di Mosca (3.147). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 16 gennaio 2022) Sonoi nuoviregistrati innelle ultime 24 ore, 686 i. La maggior parte dei nuovi positivi è stata individuata a Mosca (6.480), seguita da San Pietroburgo (3.958) e nella provincia di Mosca (3.147). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Ultime Notizie dalla rete : Covid Russia Cina, Italia nel Quint e partenariato mediterraneo. Parla Della Vedova Il Covid ha evidenziato molti fattori di debolezza delle nostre economie, oltre al tema energetico, ...e le istituzioni " i fora multilaterali e formati di dialogo come il Consiglio Nato - Russia, il ...

Covid, il vittoriese in Russia: "Qui lo reputano un'invenzione occidentale" VITTORIO VENETO - “Il Covid? Qui alcuni sostengono che è un’invenzione occidentale”. Alessio Gava, professore giramondo, attualmente si trova in Russia. Il 51enne vittoriese, infatti, insegna matemati ...

