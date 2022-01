Covid, i governatori: "Con il super pass azzerare il sistema dei colori" (Di domenica 16 gennaio 2022) In zona rossa come in quella bianca, eliminando il sistema dei colori. Preso atto del momentaneo 'no' del ministero della Salute alla loro richiesta di modifica del conteggio dei ricoveri Covid, i ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 16 gennaio 2022) In zona rossa come in quella bianca, eliminando ildei. Preso atto del momentaneo 'no' del ministero della Salute alla loro richiesta di modifica del conteggio dei ricoveri, i ...

Advertising

Dadinoshibari : RT @jobwithinternet: Lo capite perchè i governatori sbraitavano per far vaccinare la gente? - AxlGuidato : RT @jobwithinternet: Lo capite perchè i governatori sbraitavano per far vaccinare la gente? - Katy30770035 : RT @jobwithinternet: Lo capite perchè i governatori sbraitavano per far vaccinare la gente? - jobwithinternet : RT @jobwithinternet: Lo capite perchè i governatori sbraitavano per far vaccinare la gente? - jobwithinternet : Lo capite perchè i governatori sbraitavano per far vaccinare la gente? -