Cagliari, Mazzarri sbotta: "Voglio più rispetto"

L'allenatore del Cagliari, Walter Mazzarri, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta per 1-0 contro la Roma di Mourinho, lasciandosi andare a qualche polemica: "Vorrei rivedere l'episodio di Zappa… Io capisco la sudditanza se sei un arbitro giovane e in un grande stadio, ma invertire così tanti falli…"

Il tecnico toscano ha comunque lodato la sua squadra: "Su Vina si parla di un tackle pulito ed è un peccato perché abbiamo schiacciato la Roma, erano in difficoltà e abibiamo creato due-tre situazioni gol nette. Non mi piace come sono stati gestiti i falli, vorrei più rispetto".

