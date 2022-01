Brusaferro: "Presto per parlare di quarta dose. Endemizzazione del virus è scenario possibile" (Di domenica 16 gennaio 2022) Siamo ancora in pandemia, “in una fase di crescita molto significativa dei contagi di cui non si prevede il picco e l’Endemizzazione del virus è uno scenario possibile, ma non attuale”. Lo dice in un’intervista a ‘La Stampa’ Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità e membro del Cts. “Invece di discutere su cosa succederà bisogna guardare i dati e prepararsi a eventuali novità con coperture vaccinali, farmaci e monitoraggio” aggiunge.La terza dose, intanto, “protegge molto bene dalla malattia grave, se ne sta studiando la durata ed è Presto per parlare della quarta”. Siamo “in una nuova fase caratterizzata dalla variante Omicron arrivata all?80 per cento dei contagi e da quasi il 90 per cento della popolazione ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 16 gennaio 2022) Siamo ancora in pandemia, “in una fase di crescita molto significativa dei contagi di cui non si prevede il picco e l’delè uno, ma non attuale”. Lo dice in un’intervista a ‘La Stampa’ Silvio, presidente dell’Istituto superiore di sanità e membro del Cts. “Invece di discutere su cosa succederà bisogna guardare i dati e prepararsi a eventuali novità con coperture vaccinali, farmaci e monitoraggio” aggiunge.La terza, intanto, “protegge molto bene dalla malattia grave, se ne sta studiando la durata ed èperdella”. Siamo “in una nuova fase caratterizzata dalla variante Omicron arrivata all?80 per cento dei contagi e da quasi il 90 per cento della popolazione ...

