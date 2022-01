Black Panther: Wakanda Forever, compenso più alto per Winston Duke nel sequel: più spazio per M'Baku? (Di domenica 16 gennaio 2022) Per il sequel di Black Panther, Winston Duke a.k.a. M'Baku pare abbia ricevuto un considerevole aumento: cosa vorrà dire questo per il suo personaggio? Quest'anno nelle sale arriverà Black Panther: Wakanda Forever, l'atteso secondo capitolo della saga Marvel diretta da Ryan Coogler. Ma per il sequel sembra che Winston Duke abbia ricevuto un grosso aumento... Sarà forse proporzionato all'importanza che il suo personaggio avrà nel film? È The Hollywood Reporter a segnalare questo piccolo dettaglio. In uno dei loro ultimi update sulla pellicola, il sito ha riferito che, oltre al ritorno di Letitia Wright sul set dopo un infortunio (e possibilmente questioni relative alle ... Leggi su movieplayer (Di domenica 16 gennaio 2022) Per ildia.k.a. M'pare abbia ricevuto un considerevole aumento: cosa vorrà dire questo per il suo personaggio? Quest'anno nelle sale arriverà, l'atteso secondo capitolo della saga Marvel diretta da Ryan Coogler. Ma per ilsembra cheabbia ricevuto un grosso aumento... Sarà forse proporzionato all'importanza che il suo personaggio avrà nel film? È The Hollywood Reporter a segnalare questo piccolo dettaglio. In uno dei loro ultimi update sulla pellicola, il sito ha riferito che, oltre al ritorno di Letitia Wright sul set dopo un infortunio (e possibilmente questioni relative alle ...

