Biagio D’anelli non segue più Miriana | “Ci tengo a precisare delle cose” FOTO

Leggi su 361magazine

(Di domenica 16 gennaio 2022) L’ex gieffinospiega ai fan perchè ha defollowatoTrevisan su Instagram: ecco le sue parole L’ex gieffinoè stato all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 6 in questi ultimi mesi come concorrente ufficiale.è riuscito anche in breve tempo a farsi amare da tantissimi italiani che hanno seguito il reality show ed il suo percorso. Inoltre all’interno della Casaè stato rapito dalla bellezza e dolcezza della showgirlTrevisan, col quale nelle ultime settimane ha instaurato un rapporto speciale. I due gieffini hanno iniziato a frequentarsi e a viversi il loro puro amore. Dopo l’uscita dal reality show di, l’ex gieffino continua a sostenere la sua amata ...