Un uomo alla guida di un'auto è stato infilzato dalla ringhiera di un ponte in Veneto (Di sabato 15 gennaio 2022) AGI - Un'auto 'infilzata' dallo spuntone di una ringhiera che ha sfondato il parabrezza e ha ferito gravemente il conducente: sembrava tratta da un film d'azione la scena che si sono trovati davanti i soccorritori per un incidente a Va Liona, nel Vicentino. È accaduto venerdì sera in località San Germano dei Berici dove una vettura è finita contro la ringhiera di un ponte che si è conficcata nell'abitacolo. I pompieri arrivati da Lonigo hanno messo in sicurezza l'auto ed estratto il conducente, un 51enne del posto, che è stato preso in cura dal personale del Suem e trasportato in codice rosso in ospedale. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore, ha riferito il Gazzettino. Leggi su agi (Di sabato 15 gennaio 2022) AGI - Un''infilzata' dallo spuntone di unache ha sfondato il parabrezza e ha ferito gravemente il conducente: sembrava tratta da un film d'azione la scena che si sono trovati davanti i soccorritori per un incidente a Va Liona, nel Vicentino. È accaduto venerdì sera in località San Germano dei Berici dove una vettura è finita contro ladi unche si è conficcata nell'abitacolo. I pompieri arrivati da Lonigo hanno messo in sicurezza l'ed estratto il conducente, un 51enne del posto, che èpreso in cura dal personale del Suem e trasportato in codice rosso in ospedale. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore, ha riferito il Gazzettino.

